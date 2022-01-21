Співак записав цей трек для стрічки "Я, "Побєда" і Берлін", прем’єра якого запланована на березень цього року.

Український співак Дзідзьо (Михайло Хома) презентував кавер пісні свого близького друга Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) "То моє море".

Трек з’явився в Youtube-каналі співака.

Дзідзьо був близьким другом покійного Скрябіна. Саме за підтримки Кузьменка Михайло Хома та Олег Турко створили власний бенд у місті Новояворівськ. Саме у цьому місті понад 20 років тому й був записаний хіт "То моє море".

Додамо, що колеги Дзідзьо також записали кавери на хіти Скрябіна. Зокрема, MONATIK представив кавер на пісню "Старі фотографії", група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустила свою версію пісні "Мовчати", а Аліна Паш презентувала "Чекаю ночі".

Читайте також"Куди ж ти дивився, Дзідзьо?": екс-дружина артиста покрасувалася у купальнику на КубіУсі ці треки можна буде почути в пригодницькому роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін", знятому за мотивами однойменної книги Андрія Кузьменка.

Прем'єра стрічки запланована на 24 березня 2022 року. Головні ролі в комедійному роуд-муві зіграли Іван Бліндар, Володимир Гева, Марія Стопник. Режисер - Ольга Ряшина.

Раніше повідомлялося, як Дзідзьо став жертвою шахраїв та залишився без великої суми грошей.

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