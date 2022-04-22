Музиканти співали просто неба.

Група Kalush Orchestra, яка цього року представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022, поїхала в напівзруйнований Ірпінь, щоб підтримати своєю творчістю.

Відео свого виступу під відкритим небом артисти опублікували в Instagram.

"Спасибі, що так багато людей зібралося. Ми нещодавно приїхали і були неподалік, і не знали, що так багато людей тут збереться і буде стільки камер. Ми хочемо вас підтримати і якщо знаєте наші пісні, підспівуйте. У нас немає ні колонок, нічого, ми просто під акустику пару пісень виконаємо", - звернувся Олег Псюк до жителів Ірпеня.

Зазначимо, що Kalush Orchestra - не єдині, хто не побоявся їхати в Ірпінь після того, як місто перебувало під контролем російських окупантів. Раніше УНІАН повідомляв, що українська група "Без обмежень" у неділю, 17 квітня, дала концерт у місті Ірпінь Київської області. Музиканти співали під гітару просто розмістившись на стільчику.

Нагадаємо, хореограф Євген Кот розповів про те, чим займається на війні.

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