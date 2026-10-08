Цей хіт 1976 року культового гурту став символом народження панк-року

Такі виконавці, як Sex Pistols, Ramones та The Clash, "вибили двері" до музичної індустрії, порушивши звичні правила.

П'ятдесят років тому Sex Pistols випустили пісню Anarchy in the UK, яка стала одним із головних символів зародження панк-року. Новий жанр кинув виклик музичним правилам, зробив сцену доступнішою для непрофесіоналів і перетворив пісні на інструмент соціального протесту.

Панк виник у Великій Британії в середині 1970-х років на тлі економічної кризи, безробіття та невдоволення молоді. Його відрізняли навмисно проста музика, агресивна манера виконання, провокаційний одяг та тексти про політику, суспільство й особисту свободу, пише Mirror.

Sex Pistols швидко стали обличчям нового руху. У грудні 1976 року учасники гурту з’явилися в телевізійній програмі, під час якої пролунала нецензурна лексика, після чого британські ЗМІ обрушилися на музикантів із критикою.

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Скандал набув широкого розголосу, а Sex Pistols здобули репутацію одного з найпровокативніших гуртів країни.

За словами культуролога Кевіна Деттмара, саме такі виконавці, як Sex Pistols, Ramones і The Clash, фактично "вибили двері" в музичну індустрію, зруйнувавши звичні правила.

Головним було не вміння грати, а енергія

Панк різко відрізнявся від дорогого й технічно складного стадіонного року, який домінував у мейнстрімі 1970-х.

Музикантам нового покоління не потрібні були дорогі інструменти та роки навчання. Панк виходив із простої ідеї: створити гурт може практично будь-яка людина, якщо у неї є бажання та енергія.

Музика відображала соціальні проблеми того часу. Економічна криза, безробіття та відсутність перспектив для молодих британців стали важливими темами панк-року.

Пісня "Anarchy in the UK" перетворила невдоволення молоді на різку атаку на британський істеблішмент. Пізніше соціальний та політичний порядок денний активно розвивала група The Clash.

У піснях гурту звучали теми безробіття, расизму, поліцейського свавілля та класової нерівності. А композиція "London Calling" стала тривожним висловлюванням про політичні та екологічні загрози кінця 1970-х років.

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Раніше повідомлялося, що пісня 1971 року культового гурту не стала №1, але перетворилася на безсмертний рок-гімн. Трек поступово завоював аудиторію.

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