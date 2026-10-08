Цей хіт 1976 року культового гурту став символом народження панк-року

П'ятдесят років тому Sex Pistols випустили пісню Anarchy in the UK, яка стала одним із головних символів зародження панк-року. Новий жанр кинув виклик музичним правилам, зробив сцену доступнішою для непрофесіоналів і перетворив пісні на інструмент соціального протесту.
Панк виник у Великій Британії в середині 1970-х років на тлі економічної кризи, безробіття та невдоволення молоді. Його відрізняли навмисно проста музика, агресивна манера виконання, провокаційний одяг та тексти про політику, суспільство й особисту свободу, пише Mirror.
Sex Pistols швидко стали обличчям нового руху. У грудні 1976 року учасники гурту з’явилися в телевізійній програмі, під час якої пролунала нецензурна лексика, після чого британські ЗМІ обрушилися на музикантів із критикою.
Скандал набув широкого розголосу, а Sex Pistols здобули репутацію одного з найпровокативніших гуртів країни.
За словами культуролога Кевіна Деттмара, саме такі виконавці, як Sex Pistols, Ramones і The Clash, фактично "вибили двері" в музичну індустрію, зруйнувавши звичні правила.
Головним було не вміння грати, а енергія
Панк різко відрізнявся від дорогого й технічно складного стадіонного року, який домінував у мейнстрімі 1970-х.
Музикантам нового покоління не потрібні були дорогі інструменти та роки навчання. Панк виходив із простої ідеї: створити гурт може практично будь-яка людина, якщо у неї є бажання та енергія.
Музика відображала соціальні проблеми того часу. Економічна криза, безробіття та відсутність перспектив для молодих британців стали важливими темами панк-року.
Пісня "Anarchy in the UK" перетворила невдоволення молоді на різку атаку на британський істеблішмент. Пізніше соціальний та політичний порядок денний активно розвивала група The Clash.
У піснях гурту звучали теми безробіття, расизму, поліцейського свавілля та класової нерівності. А композиція "London Calling" стала тривожним висловлюванням про політичні та екологічні загрози кінця 1970-х років.
Інші новини про пісні
Раніше повідомлялося, що пісня 1971 року культового гурту не стала №1, але перетворилася на безсмертний рок-гімн. Трек поступово завоював аудиторію.