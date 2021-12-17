Американський рок-вокаліст, один із зачинателів і гуру альтернативного року Іггі Поп вперше виступить в Україні влітку наступного року.
Читайте такожСмертельна тиснява: Тревіс Скотт розповів, чому не зупиняв злощасний концертВиконавець стане одним з хедлайнерів фестивалю UPark 2022. Про це йдеться в повідомлення організаторів в Instagram-акаунті фестивалю.
Його виступ заплановано на п'ятницю, 15 Липня.
"Цей день неможливо пропустити, приходь і зарядися шаленою енергетикою" хрещеного батька "панк-року", - пишуть організатори.
Через пандемію коронавірусу музичний фестиваль UPark скасовували два роки поспіль - в 2020 і 2021 році. Раніше організатори повідомляли, що всі придбані квитки залишаються дійсними на фестиваль 2022 року.
Нагадаємо, легендарний британський рок-гурт Iron Maiden вперше дасть концерт в Україні. Шоу в рамках їх світового туру Legacy Of The Beast пройде в Києві на ВДНГ 29 травня 2022 року.