За три тижні після виходу синглу кількість дзвінків в службу підтримки зросла на 27%.

Австрійські дослідники з'ясували, що трек американського репера Logic допоміг свого часу знизити рівень самогубств в США.

Назва треку може здатися дивним, оскільки в ній використані тільки цифри - "1-800-273-8255". Однак це номер американської Національної телефонної лінії по запобіганню самогубствам. За даними дослідження, результати якого опублікували в британському науковому журналі The BMJ, після виходу треку кількість звернень на гарячу лінію Служби зросла.

Logic випустив свою пісню у квітні 2017 року. У кліпі, який вийшов чотири місяці по тому і відтоді набрав понад 430 мільйонів переглядів на YouTube, зображений молодий хлопець. Він бореться з дискримінацією та знущанням з боку однолітків та дорослих за те, що він гей. Він готується до самогубства, але в кінці бере свій телефон і дзвонить в службу надання психологічної допомоги. Цей дзвінок став поворотним моментом на шляху до подолання кризи. Пісня, яку ЗМІ назвали "гімном запобігання самогубствам", увійшла в топ-10 музичних чартів Billboard Hot 100 в США.

За даними Служби запобігання самогубств США, за три тижні після виходу синглу кількість дзвінків на гарячу лінію зросла на 27%, а на сайт організації зайшло на 100 тисяч осіб більше, ніж раніше.

Читайте такожСпівак Ед Ширан зняв свій кліп у Києві та похваливши УкраїнуДослідники ж стверджують, що за 34-денний період після трьох подій, що викликали найбільшу увагу громадськості до треку (вихід пісні, виступ репера на MTV Video Music Awards 2017 і Grammy Awards 2018), телефонна лінія отримала понад 9915 дзвінків, що на 6,9% перевершило очікувану кількість, а показники самогубств за той же період скоротилися на 5,5%.

"Ефективність пісні для дзвінків на телефон довіри - нове відкриття. Результати показують, що можна просувати допомогу в подоланні суїцидних криз у відсутності негативних новин і вказують на те, що кількість самогубств потенційно може бути зменшена за допомогою профілактичних кампаній, таких як пісня Logic", - відзначають вчені.

Дослідники звернули увагу на можливе виникнення "ефекту Папагено". Це соціальне явище, при якому люди, які хотіли вчинити суїцид, відмовляються від своєї ідеї після повідомлень в медіа про можливі шляхи подолання психологічних криз.

Нагадаємо, раніше репер Тревіс Скотт розповів, чому не зупиняв концерт, на якому загинули 10 людей під час тисняви.

За його словами, іноді трапляється, що люди втрачають свідомість під час концертів, але він не здогадувався, що могла статися така трагедія.

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