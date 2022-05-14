У п'ятірці потенційних переможців Євробачення сталася ротація - на друге місце неочікувано вирвалася Швеція.

До грандіозного фіналу Євробачення 2022 залишаються лічені години, тож букмекери поділилися оновленим прогнозом щодо того, хто переможе цьогоріч на міжнародному пісенному конкурсі.

Так, у порівнянні з попереднім днем, відбулася ротація у топ-5 претендентів на перемогу у Євробаченні 2022. Швеція неочікувано вийшла на друге місце, посунувши представника Британії.

На першому місці розмістився український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". Йому із самого початку букмекери прогнозують перемогу. Щоправда, ставки щодня лише зростають, досягнувши на сьогодні рекордного показника у 60%.

Другу сходинку посіла представниця Швеції Корнелія Якобс з композицією Hold Me Closer. Вона у день фіналу зайняла таку високу позицію.

На третьому місці розташувалася Британія, яку цьогоріч представляє Sam Ryder з піснею Space Man. Раніше йому прогнозували друге місце.

На четвертій та п'ятій сходинці розмістилися Італія та Іспанія відповідно.

У п'ятницю, 13 травня, ставки букмекерів були такими:

Нагадаємо, що Росія цього року дискваліфікована з Євробачення через розв'язану проти України війну.

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