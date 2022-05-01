Артисти записали відео сидячи на підвіконні в готельному номері.

Українські артисти Jerry Heil і Kalush Orchestra надихнулися несподіваним приїздом до Львова голлівудської актриси і посла ООН Анджеліни Джолі і записали дня неї пісню. Повідомляється, що текст зірки написали за ніч.

Відеозапис зробили прямо в готельному номері. Так артисти захотіли подякувати знаменитості зі світовим ім'ям за те, що вона допомагає Україні в такий непростий воєнний час і привертає увагу світової спільноти до проблем біженців в країні.

"Зустрівши Kalush Orchestra, що готуються до Євробачення, тієї ж ночі я звернулася до хлопців, і ми записали цей приспів без будь-якої підготовки прямо у них в номері", - прокоментувала співавтор композиції Jerry Heil свій задум.

"Дорога Анджеліна Джолі, спасибі вам за те, що в той час, коли новини про російську війну в Україні стали звичними, ви не залишаєте без уваги нашу землю. Будь ласка, попросіть ваших талановитих друзів з Голлівуду піти вашими кроками і теж відвідати українців, адже завдяки вам світ знову чує нас!",- сказано в описі.

Нагадаємо, 30 Квітня з'явилося відео, як Джолі замовляє каву в одному із закладів Львова. Також оскароносна зірка побувала на Львівському залізничному вокзалі, де поспілкувалася з місцевими.

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