Голлівудська актриса відвідала Львів, щоб допомогти українцям.

30 квітня в одному з кафе Львова помітили голлівудську актрису і посла ООН у справах біженців Анджеліну Джолі. Повідомляється, що мета її візиту - допомога Україні.

Відео з Джолі опублікувала на своїй сторінці в Facebook Майя Підгорецька.

На відео Джолі з'явилася в сірому светрі й брюках, з рюкзаком за спиною. Артистка посміхається і замовляє каву, а також помахала шанувальникам.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі висловилася проти війни і вторгнення Росії. Джолі, як і весь світ, закликає РФ припинити війну.

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