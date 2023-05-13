Вони "запалили" сцену своєю легендарною піснею.

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra відкрили фінал конкурсу цього року. Вони презентували ролик, знятий у київському метро. На ньому можна помітити, що музиканти виконали свій хіт Stefania з артистами з інших країн. Крім того, на піаніно під час виконання пісні грала Кейт Міддлтон.

А пізніше Kalush Orchestra з'явилися на сцені в Ліверпулі, де зараз проходить конкурс від імені України. Зал зустрів українських артистів бурхливими оплесками. Вони буквально "запалили" сцену і глядачів, які не змогли стримати своїх емоцій від їхнього виступу.

Зазначимо, соліст гурту Олег Псюк з'явився у фіналі Євробачення у своїй улюбленій рожевій панамі, яка стала його талісманом удачі.

Відео дня

Потім ведучі почали оголошувати всіх учасників Євробачення-2023. У перервах між їхнім оголошенням виступили і група Go_A, і Джамала, і Тіна Кароль, і Вєрка Сердючка.

Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні-2022

Kalush Orchestra брали участь у конкурсі у 2022 році. Вони виконали пісню Stefania, присвячену всім українським матерям, які рятували своїх дітей від усіх жахів війни. Крім того, відомо, що так звуть маму соліста Олега Псюка.

Після свого виступу на Євробаченні артисти закликали світ врятувати Маріуполь і "Азовсталь", хоча правилами конкурсу це було заборонено.

Вас також можуть зацікавити новини: