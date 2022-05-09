Український гурт зустрічали дуже тепло в Турині.

Український гурт Kalush Orchestra нещодавно прибув до Турина, де встиг вже відіграти дві репетиції перед наймасштабнішим пісенним конкурсом Євробачення.

Вчора відбулося офіційне відкриття Євробачення 2022. Артисти пройшлися урочистим коридором і дали коротенькі інтерв'ю ведучим конкурсу. Коли Kalush Orchestra проходили по бірюзовій доріжці, в руках вони тримали українські прапорці.

Побачивши їх, глядачі і фанати почали голосно аплодувати і підспівувати слова пісні "Stefania".

Зазначимо, Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі Євробачення 2022 під шостим номером. Вони виконають пісню "Stefania", яку соліст гурту Олег Псюк присвятив своїй мамі, а також усім українським матерям, які вберігають своїх дітей від жахів війни.

Нагадаємо, за день до Євробачення 2022 букмекери оновили ставки на переможця.

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