Букмекери пророкують Україні гучну перемогу.

Вже завтра, 10 травня, відбудеться перший півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення. Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra. Хлопці виступлять під шостим номером.

Втім, з першої репетиції в Турині букмекери прогнозують Україні гучну перемогу. Якщо до поїздки в Турин фахівці ставили на Kalush Orchestra всього 42%, то зараз - 48%.

Друге місце, на думку букмекерів, може зайняти Італія - 11%. При цьому різниця коефіцієнта з першим місцем в рейтингу дуже значна.

На третьому місці в рейтингу опинився британський виконавець Сем Райдер. На нього букмекери поставили всього 10%.

Також до п'ятірки лідерів увійшли Швеція (9%) та Іспанія (4%).

Нагадаємо, раніше представники Фінляндії на Євробаченні The Rasmus переспівали пісню Kalush Orchestra.

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