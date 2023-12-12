Дівчина вразила своїх шанувальників.

Секс-символ українського шоу-бізнесу Анна Трінчер представила нову роботу "Колоски". Співачка продовжує детально розповідати про зміни особистого життя і ділиться кардинальними поворотами у творчості. Спортивна зала, басейн і сауна – локації, які нагрілися до максимальних температур під час зйомок кліпу.

Після довгого періоду прийняття себе артистка вказує на певну символіку і стан в пісні, де рядки "розпущене волосся, знову все здалося" визначають той, вже забутий період невпевненості і замкнутості, а вже в словах "з мене досить - я заплітаю коси" простежується внутрішня сила і рішучість сьогоднішнього життя Анни.

"Від дівчат постійно чекають слабкості дій, награної легкості і нерозуміння серйозних речей у світі, але при чому тут серйозність, якщо за справжньою красою і стриманістю ховається та сама впевнена в собі дівчина, яка сьогодні заплітає колоски і йде тягати залізо, щоб стати ще краще завтра", - коментує прем'єру Трінчер.

Вона додала, що "Колоски" - це недосяжна сила правди внутрішнього слогану "неідеальна я", та сама пророблена частина душі дівчини, яка прожила незрозумілість і змогла відкрити привабливу жіночність.

У частині кліпу в спортивному залі можна побачити подруг Анни: Марину Мангул, Валерію Дідковську, Diana Gloster, ілу Кузнєцову, які також прожили кризові періоди в житті, але не здалися і тепер з гордістю мотивують інших дівчат любити себе, заплітати коси, бути сильними і сексуальними.

А дієвою психологічною підтримкою можуть стати спорт, танці, якісний відпочинок від зовнішнього світу, які надають жінкам впевненість в собі і силі як фізичної, так і внутрішньої.

Варто відзначити, що пісня "Колоски" стала популярною ще до релізу. Користувачі ТікТок вже встигли зняти безліч відео і назвали цей трек хітом.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва присвятила новий трек "Хай пишуть" всім своїм хейтерам.

Вас також можуть зацікавити новини: