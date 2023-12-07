Українська співачка Надя Дорофєєва презентувала нову пісню під назвою "Хай пишуть", яку присвятила всім хейтерам і жовтій пресі.
На своїх концертах Додо неодноразово говорила про те, що про неї пишуть. Наприклад, артистці неодноразово приписували вагітність, обговорювали її розлучення з Володимиром Дантесом і весілля з Михайлом Кацуріним, а також писали невтішні коментарі щодо її зовнішності.
Весь цей хейт і спонукав в ній бажання написати пісню-відповідь. У пісні є такі слова:
"А ми з тобою їх усіх залишимо
Когось закенселять
Хтось виживе
А ми своєю дорогою біжимо
Тому всім бай бай бай".
"Афірмація проти хейту. Включайте кожен раз, коли хтось поливає вас брудом. Джерело натхнення - реальні коментарі та новинні заголовки. Хай пишуть - продовжуйте йти своїм шляхом", - коментує прем'єру Дорофєєва.
Нагадаємо, раніше Лобода анонсувала пісню російською мовою і розлютила українців.