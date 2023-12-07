Ця пісня є відповіддю на гнівні коментарі.

Українська співачка Надя Дорофєєва презентувала нову пісню під назвою "Хай пишуть", яку присвятила всім хейтерам і жовтій пресі.

На своїх концертах Додо неодноразово говорила про те, що про неї пишуть. Наприклад, артистці неодноразово приписували вагітність, обговорювали її розлучення з Володимиром Дантесом і весілля з Михайлом Кацуріним, а також писали невтішні коментарі щодо її зовнішності.

Весь цей хейт і спонукав в ній бажання написати пісню-відповідь. У пісні є такі слова:

"А ми з тобою їх усіх залишимо

Когось закенселять

Хтось виживе

А ми своєю дорогою біжимо

Тому всім бай бай бай".

"Афірмація проти хейту. Включайте кожен раз, коли хтось поливає вас брудом. Джерело натхнення - реальні коментарі та новинні заголовки. Хай пишуть - продовжуйте йти своїм шляхом", - коментує прем'єру Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше Лобода анонсувала пісню російською мовою і розлютила українців.

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