Розповідаємо, які композиції займають лідируючі рядки в головних рейтингах.

Наприкінці травня 2023 року найбільш прослуховувані українські артисти - Злата Огнєвіч, Артем Пивоваров, YAKTAK, TVORCHI та деякі інші. Розповідаємо, які композиції займають лідируючі позиції в чартах.

Spotify

В даному додатку рейтинг очолила композиція "Маяк" групи The Hardkiss. Вийшла вона давно, але в травні її знову почали активно слухати після того, як Юлія Саніна відкрила з цією піснею Євробачення-2023.

На другому місці розмістилася "Heart of Steel" від групи TVORCHI. Саме з цією піснею колектив від України виступав на Євробаченні. Їм вдалося зайняти шосте місце.

На третьому місці танцювальний трек YAKTAK і KOLA під назвою "Порічка". Ця пісня вже не перший тиждень є однією з найбільш прослуховуваних на всіх стрімінгових сервісах в Україні.

Четверту позицію займає пісня "Очі" Quest Pistols і Артема Пивоварова.

А на п'ятому місці Parfeniuk з новою композицією "Відриваючись". Нагадаємо, що його попередня пісня "Провела екскурсію" понад місяць утримувала лідируючі позиції в чартах.

Apple Music

У чарті Apple Music першу сходинку займає композиція Злати Огневич і Shumei "Буревіями". Пісня вийшла в середині квітня, але зараз вона досі одна з найпопулярніших, а під фрагмент зі словами "картина домальована..." масово записують ролики в TikTok.

Друге місце зайняв Parfeniuk з піснею "Відриваючись", а на третьому запальна "Makeba" - французька співачка Jain випустила її сім років тому, але сьогодні у пісні раптово відкрилося друге дихання.

Четверте місце дісталося композиції "Очі" Quest Pistols і Артема Пивоварова.

На п'ятому "Погляд" від YAKTAK feat. SOBOL. До слова, днями молоді виконавці представили нову пісню, яка теж претендує на лідируючі позиції в українських рейтингах.

Нагадаємо, КилимМен з Kalush Orchestra почав сольну кар'єру і випустив першу пісню.

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