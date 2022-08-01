Виконавиця не змогла стримати емоцій.

Нещодавно Надія Дорофєєва представила спільну композицію з Артемом Пивоваровим. Вона отримала назву "Думи". Музика була написана в рамках проекту Артема "Твої вірші, мої ноти" на слова Тараса Шевченка. Вона швидко стала хітом, тому зараз артисти виконують її на своїх благодійних заходах.

Нещодавно Dorofeeva виступила в Алмати, де під час виконання рядка "Моя, моя Україно, привітай же, ненько, ти" не змогла стримати сліз. На її фан-акаунті в Instagram був опублікований уривок, де видно, як зірка на кілька секунд перестає співати в спробі стримати свої емоції.

Зазначимо, що Надія - одна з перших артистів, хто почав говорити всьому світу правду про війну в Україні й закликати до допомоги. Протягом майже шести місяців вона гастролює, збираючи гроші для рідної країни.

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва в мініатюрному купальнику показала струнку фігуру.

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