Знімок вона зробила в гардеробній кімнаті.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала фото в купальнику. Відвертий знімок був зроблений не на курорті, а в гардеробній кімнаті.

Так, екс-дружина Володимира Дантеса позує в бікіні блакитного кольору, а на голові у неї кепка жовтого кольору. На плечі Надія накинула велику чоловічу сорочку білого кольору.

В описі до цього знімку Дорофєєва підняла тему спорту.

"Спорт для мене - ще один спосіб включитися, довести до ладу свій моральний стан, налаштуватися. Ті, хто знають мене близько, завжди дивуються, що я не скасовую тренування навіть у найважчі моменти", - поділилася виконавиця.

У коментарях шанувальники залишили безліч позитивних відгуків про фігуру співачки.

"Фігура просто топ", "Як ж ти хороша", "Той незручний момент, коли Надя виглядає краще за будь-якого з тренерів", "Цей купальник тобі дуже підходить", "Надя все більше радує нас корисною інформацією", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни-11" вперше розповів, чому відмовився співати з Дорофєєвою її російськомовний хіт.

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