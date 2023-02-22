Співачка вирішила перекласти деякі свої російськомовні пісні.

Українська співачка Настя Каменських на концерті у Варшаві виконала свій перший сольний хіт "Это моя ночь" українською мовою. Тепер ця пісня називається "Це є моя ніч".

Крім того, вона переклала пісню "Locа", з якої починає свою концертну програму.

Варто відзначити, що з початку повномасштабного російського вторгнення багато артистів почали перекладати свої пісні українською. Таким чином вони вирішили "відрізати" себе від російської культури.

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Крім того, з 24 лютого Настя Каменських випустила кілька україномовних пісень - "Кришталь", "Коли мине війна", "Я - Україна". Артистка виступає на благодійних концертах, а виручені гроші передає українській армії.

Нагадаємо, раніше Quest Pistols перевипустили легендарний хіт "Ты так красива" українською мовою. Композиція отримала назву "Ти неймовірна".

Іронічне mood video в стилі "поверніть нам наш 2007" точно підніме настрій в цей непростий для України час.

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