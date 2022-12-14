В українській версії композиція називається "Ти неймовірна".

Відомий гурт Quest Pistols випустив українську версію пісні "Ты так красива". Композиція отримала назву "Ти неймовірна". Ось що вказано у дописі до відео артистів на YouTube:

"Ти неймовірна" - це українська версія хіта, який знають і співають мільйони людей по всьому світу. Вперше українською "Ты так красива" Quest Pistols виконали на благодійному концерті на підтримку України у Варшаві. Цей експромт здивував публіку, але аудиторія відразу почала підспівувати артистам. Українська пісня набула глибшого значення: це не лише ліричний маніфест почуттів до жінки, а й посвята Україні".

Також артисти представили кліп "у стилі 2007". Цим музиканти захотіли підняти настрій своїм слухачам.

"Ти неймовірна" - можливість повернутися в безтурботне минуле, де не було війни. Іронічне mood video в стилі "поверніть нам наш 2007" точно підніме настрій в цей непростий для України час", - додали в групі Quest Pistols.

Реакція соцмереж

"Згадала свої дискотеки в літніх таборах! Українською ця пісня стала ще милішою"

"Ця версія рідною мовою - одна з найкращих подій року"

"Звучить так, ніби завжди була лише ця версія"

"Вааау! Просто бомба! Хочеться слухати знову знову"

Нагадаємо, екс-соліст Quest Pistols Антон Савлепов запускає сольний проект.

Вас також можуть зацікавити новини: