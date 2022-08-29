Співачка зворушила новим відео.

Українська співачка Настя Каменських виступила на концерті, приуроченому Дню Незалежності України. Там вона виконала головні свої пісні воєнного часу, серед яких і перша написана з 24 лютого пісня "Я - Україна".

"Вдячна всім, хто розділив з нами цей вечір на честь Дня Незалежності України! Була рада співати разом з вами, відчувати ваше добре серце, об'єднуватися в піснях з тисячами українців - і разом зробити добру справу, адже організатори події передають зібрані кошти на допомогу Україні", - підписала ролик Каменських.

На ролику видно, що українці прийшли на концерт в синьо-жовтому одязі. Також вони принесли з собою символіку - прапори України.

Відео дня:

Нагадаємо, Настя Каменських вперше за 5 місяців повернулася в Україну. Так, вона вже встигла виступити перед волонтерами "Добробату", виконавши гімн України і свої хіти, в тому числі "Я - Україна".

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