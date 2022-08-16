Співачка повернулася додому без Потапа.

Українська співачка Настя Каменських вперше за п'ять місяців війни повернулася в Україну.

До цього зірка "колесила" Європою і виступала на благодійних концертах, де збирала гроші на допомогу нашій країні. Крім того, майже за півроку Каменських випустила три нові пісні, присвячені повномасштабному вторгненню Росії, для підняття бойового духу українців.

Цікаво, що співачка вже показала "домашні" фото і зазначила, що найсолодші яблука ростуть саме вдома. Але на знімках вона постала без Потапа. Ймовірно, він досі перебуває за кордоном.

"Вдома і чиста вода стає смачною", "Чарівна", "Найкраща", "Красива і талановита", "З поверненням", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських гірко розплакалася в прямому ефірі. За словами Насті, вона народилася і виросла в Києві, а зараз її рідну країну бомблять. Вона додала, що до останнього не вірила в тому, що в 21 столітті може бути така війна.

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