Одним з часто прослуховуваних виконавців є Kalush Orchestra, який представить Україну на Євробаченні цього року.

В останні два місяці особливою популярністю користуються пісні, які піднімають бойовий дух українців. Вони можуть бути і про війну, і про любов, і про Батьківщину. УНІАН зібрав топ-5 найбільш прослуховуваних останнім часом композицій.

PROBASS ∆ HARDI - Козаки йдуть (feat. ANNA BULAT)

Діджеї з Кременчука прославилися своїм хітом "Доброго вечора, ми з України", а після цього випустили ще кілька композицій. Наприклад, "Козаки йдуть" зайняла 12-е місце в YouTube-списку 100 кращих композицій, кліп подивилися понад чотири мільйони людей.

Qatoshi - Допоможе ЗСУ

Слова про те, що "орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" безумовно застрягнуть в голові після прослуховування цієї пісні.

Композиція стала популярною завдяки своїй актуальності і мотиву, націленому на підняття бойового духу.

KALUSH - Додому (feat. Skofka)

Попри те, що ця пісня вийшла майже рік тому, зараз для багатьох вона знайшла новий сенс. Особливо для тих людей, які були змушені покинути свій рідний дім через вторгнення Росії в Україну.

KALUSH - Калуські вечорниці (feat. Tember Blanche)

У хлопців з KALUSH Orchestra дуже багато гарної музики, і "Калуські вечорниці" - ще одне підтвердження.

alyona alyona - Рідні мої (feat. Jerry Heil)

Станом на 3 травня композиція посіла четверту сходинку в YouTube-трендах. Слова пісні западають в душу багатьом слухачам завдяки своїй актуальності.

"Будь ласка,

Відпустіть на Пасху

До сім'ї,

Де мене знають без маски.

На зорі,

Де читала баба казки,

Де в ціні любов,

А не заслуги і поразки", - співається в пісні.

Нагадаємо, українські зірки переспівали хіт Скрябіна "Місця щасливих людей", згадавши про Маріуполь, Харків, Ірпінь.

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