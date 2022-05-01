Артисти згадали українські міста, які постраждали від російських "визволителів".

Могилевська, Пивоваров, Фагот, Зарицька та інші українські зірки записали кавер на пісню Кузьми Скрябіна "Місця щасливих людей". В оновленій версії хіта артисти згадали про міста, які постраждали від російських окупантів.

Відео було опубліковано на YouTube-сторінці Кузьми Скрябіна.

Повідомляється, що під час написання тексту до даної пісні Андрій Кузьменко згадав ті міста, де він провів певні моменти свого життя. Відомий український продюсер і співзасновник музичної премії YUNA Павло Шилько в новій версії композиції замінив закордонні назви на Київ, Ірпінь, Харків, Маріуполь, Херсон, Суми, Чернігів і Львів, які постраждали від бомбардування російських окупантів.

У створенні треку взяли участь Юрій Юрченко, Олександра Заріцька, Артем Пивоваров, Сергій Танчинець, Фагот, Наталія Могилевська, Іван Navi і Руслана.

"Автори планують використовувати новий варіант треку "Місця щасливих людей" на телебаченні, радіо та в інтернет-виданнях не в комерційних цілях, а виключно для благодійності. Пісня також прозвучить як гімн великого медійного благодійного заходу, проведення якого готується спільно з Національною Радою України з телебачення і радіомовлення. У рамках заходу буде розпочато фінансування відновлення медійної інфраструктури постраждалих українських міст. Збір коштів проводитиметься на БО "Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна". "Спасибі вам, люди", – сказав би Кузьма", - сказано в описі до відеороботи.

Нагадаємо, Кузьма ще за життя багато говорив про війну і був патріотом України, тому нещодавно в його словах знайшли пророцтво про війну.

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