Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року спостерігається різкий підйом популярності деяких композицій. УНІАН склав перелік найбільш актуальних пісень, які зараз знає кожен.

За кілька днів кліп на дану композицію подивилися майже 2,5 мільйона чоловік, що допомогло йому вирватися на перше місце у вкладці "Тренди" на YouTube.

Один в каное - У мене немає дому

Композиція 2016 року для багатьох українців зараз знайшла новий сенс, адже сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки через прихід російських "визволителів".

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

Трек Pink Floyd з вокалом Андрія Хливнюка "Hey Hey Rise Up" очолив світові хіт-паради. Унікальна дана композиція тим, що це перший вихід пісні групи з 1994 року. А виручені кошти від прем'єри будуть спрямовані на допомогу Україні.

THE HARDKISS - Як ти?

Питання "як ти?" після 24 лютого цього року набуло нового змісту. Саме це і намагалася донести рок-виконавиця Юлія Саніна в новій пісні групи "The Hardkiss". За кілька днів кліп на цю пісню подивилися майже 900 тис осіб, що допомогло піднятися відеороботі на восьму сходинку в YouTube-трендах.

"Як ти?"- нове "я люблю тебе". Так починається кожен мій ранок, день і вечір з батьками, командою, друзями. Як і у кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок і повідомлення, тільки тоді видихнеш. Місяць я не наважувалася сісти писати, мене охоплювала ненависть і лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше випробувати ці емоції, потрібно викрикувати цей біль. Я відчуваю, що будуть ще написані пісні про вдячність і захоплення нашою нацією в боротьбі з російськими окупантами. Пісні про кохання, про надію... а поки - "Як ти?",- прокоментувала Юлія Саніна.

PROBASS ∆ HARDI - НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT)

Дана композиція належить тим же музикантам, що і хіт "Доброго вечора, ми з України". Головна місія даної пісні - підняти бойовий дух українців і нагадати, що війна рано чи пізно закінчиться, і, безумовно, перемога буде за Україною.

Христина Соловій - Українська лють (Bella Ciao Cover)

Слова про напад РФ на Україну були покладені на знайомий мотив "Bella Ciao". Звичний мелодійний голос Христини Соловій транслює впевненість і гордість за свою націю.

Нагадаємо, Віталій Козловський випустив пісню про війну, записану в Києві під звуки бомбардування.

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