Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року спостерігається різкий підйом популярності деяких композицій. УНІАН склав перелік найбільш актуальних пісень, які зараз знає кожен.
- Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ з УКРАЇНИ)
- Один в каное - У мене немає дому
- Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
- THE HARDKISS-Як ти?
- PROBASS ∆ HARDI-НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT)
- Христина Соловій-Українська лють (Bella Ciao Cover)
Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ з УКРАЇНИ)
За кілька днів кліп на дану композицію подивилися майже 2,5 мільйона чоловік, що допомогло йому вирватися на перше місце у вкладці "Тренди" на YouTube.
Один в каное - У мене немає дому
Композиція 2016 року для багатьох українців зараз знайшла новий сенс, адже сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки через прихід російських "визволителів".
Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
Трек Pink Floyd з вокалом Андрія Хливнюка "Hey Hey Rise Up" очолив світові хіт-паради. Унікальна дана композиція тим, що це перший вихід пісні групи з 1994 року. А виручені кошти від прем'єри будуть спрямовані на допомогу Україні.
THE HARDKISS - Як ти?
Питання "як ти?" після 24 лютого цього року набуло нового змісту. Саме це і намагалася донести рок-виконавиця Юлія Саніна в новій пісні групи "The Hardkiss". За кілька днів кліп на цю пісню подивилися майже 900 тис осіб, що допомогло піднятися відеороботі на восьму сходинку в YouTube-трендах.
"Як ти?"- нове "я люблю тебе". Так починається кожен мій ранок, день і вечір з батьками, командою, друзями. Як і у кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок і повідомлення, тільки тоді видихнеш. Місяць я не наважувалася сісти писати, мене охоплювала ненависть і лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше випробувати ці емоції, потрібно викрикувати цей біль. Я відчуваю, що будуть ще написані пісні про вдячність і захоплення нашою нацією в боротьбі з російськими окупантами. Пісні про кохання, про надію... а поки - "Як ти?",- прокоментувала Юлія Саніна.
PROBASS ∆ HARDI - НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT)
Дана композиція належить тим же музикантам, що і хіт "Доброго вечора, ми з України". Головна місія даної пісні - підняти бойовий дух українців і нагадати, що війна рано чи пізно закінчиться, і, безумовно, перемога буде за Україною.
Христина Соловій - Українська лють (Bella Ciao Cover)
Слова про напад РФ на Україну були покладені на знайомий мотив "Bella Ciao". Звичний мелодійний голос Христини Соловій транслює впевненість і гордість за свою націю.
Нагадаємо, Віталій Козловський випустив пісню про війну, записану в Києві під звуки бомбардування.