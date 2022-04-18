Співак показав реалії української столиці після приходу "визволителів".

Український співак Віталій Козловський презентував пісню та кліп "Інша весна". У відеороботі музикант показав кадри розбитого Києва після приходу "визволителів" з РФ.

Кліп опублікований на офіційному YouTube-каналі Козловського.

Співак розповів, що відео знято в тих місцях Києва, які найбільше постраждали від обстрілів з боку російських окупантів.

"Це не відеокліп у звичному розумінні цього слова, це скоріше Оперативна хроніка, кожен кадр якої живий і чесний. Руйнування жахливі. Без болю дивитися на це не можна. Неможливо повернути людей, яких немає. Ця відеоробота - це крик душі кожного українця і звернення до всього світу – бути небайдужими до цього геноциду і нашого горя", - розповів артист, описуючи кліп на пісню "Інша весна".

Нагадаємо, Леся Никитюк розридалася в ефірі шоу.

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