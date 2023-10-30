Її пісні зараз на вустах усіх українців.

Українська співачка зі Львова Наталія Бучинська стала справжнім проривом 2023 року. Вона випустила кілька розривних хітів, які набрали тисячі переглядів.

Так, з початку повномасштабного російського вторгнення українці стали частіше слухати музику рідною мовою, тому в топи прориваються вітчизняні виконавці. Однією з таких стала Наталія Бучинська.

Довгий час про неї майже нічого не було чути, останній кліп вона випустила в 2015 році. Однак у лютому цього року вона представила пісню "Жоржини", яка відразу ж розлетілася мережею. Користувачі соціальної мережі ТikТok зняли понад 10 тисяч кліпів під цей звук.

Не встигли юзери відійти від "Жоржин", як в тренди прорвалася нова пісня Бучинської "За хмарами". Ця пісня зараз активно набирає обертів, фоловери знімають безліч відео і підтримують українську музику.

Відзначимо, що є ще кілька пісень в репертуарі Бучинської, які напевно знають всі - "Дівчина-весна", "Перемога", "Моя Україна" та інші.

За свою творчість Бучинська удостоїлася звання Народної артистки України. Цю нагороду вона отримала в 2004 році.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль спокусила новою піснею про "грішне" кохання.

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