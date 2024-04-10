Відомому українському гурту "Океан Ельзи", фронтменом якого є співак Святослав Вакарчук, довелося скасувати усі концерти в Україні, заплановані на 2024 рік. Причиною цьому стала заборона проведення масштабних заходів на великих відкритих майданчиках в державі.
Через постійно загрозу ракетних обстрілів, аби не наражати себе та шанувальників на небезпеку, музикантам довелося анулювати виступи та перенести їх на 2025 рік:
Очевидно, що через постійну загрозу російських ракетних ударів, масштабні заходи на відкритих великих майданчиках у 2024 році в Україні проводити поки що заборонено. Саме тому, з питань безпеки, а головне з турботою про кожного з нас, переносяться на 2025 рік і наші українські стадіонні концерти.
У своєму Instagram гурт опублікував оновлені дати стадіонного туру на наступний рік:
- 17.05.2025 Тернопіль
- 24.05.2025 Івано-Франківськ
- 28.05.2025 Чернівці
- 31.05.2025 Вінниця
- 03.06.2025 Кропивницький
- 07.06.2025 Дніпро
- 14.06.2025 Харків
- 21.06.2025 Одеса
- 28.06.2025 Київ
Учасники гурту наголосили, що всі придбані квитки залишаються дійсними. Їх можна використати на концертах у 2025 році.
"Всі раніше куплені квитки на стадіонні концерти дійсні на нові дати і ми обов’язково зустрінемось з вами за першої ж можливості на найгучніших концертах в Україні! Та 2024-й для нашої групи не просто звичайний рік. Слідкуйте за нашими анонсами, невдовзі будуть цікаві і тоді квитки на ці концерти точно стануть вам у нагоді. Деталі трохи згодом", – йдеться в дописі "Океану Ельзи".
Крім того, у коментарях вказано, що квитки на концерти, які куплені до повномасштабного вторгнення, також дійсні.
Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук вперше розповів про дружину та дітей.