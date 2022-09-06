Чотири місяці музикант служить у лавах ЗСУ, обороняючи свою країну від окупантів.

Екс-лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який вже чотири місяці служить у лавах ЗСУ, продовжує радувати слухачів новими українськими піснями. Зараз він випустив дуже чуттєву і зворушливу композицію "Як ти там?", записану з молодою виконавицею Asilia.

Як розповів сам артист, слова він написав на передовій. А та фотографія, яка стала обкладинкою до треку, була зроблена в одному з напівзруйнованих приміщень.

Відео дня

"Коли робив цю фотографію в одному з напівзруйнованих приміщень, в яких ми тоді базувалися, знав, що вона стане обкладинкою до пісні, яка в мені вже зріла. Сьогодні пісня вийшла на платформах. Спасибі всім причетним і всім, кого вона торкає!",- сказав Положинський.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти ледь не вбили екс-лідера "Тартака" Положинського. На своїй сторінці в Facebook він написав, що потрапив в оточення окупантів, які поставили собі за мету вбити його і його товаришів по службі.

Також УНІАН писав, що Дантес зняв у своєму новому кліпі Дашу Кацуріну. Композиція і відеоробота були присвячені темі того, що українці зараз розкидані по всьому світу через війну.

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