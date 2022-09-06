Композиція і відеоробота були присвячені темі того, що українці зараз розкидані по всьому світу через війну.

Український співак і стендап-комік Володимир Дантес випустив кліп на пісню "NOT A REFUGEE". У відеороботі артист використовував особисті кадри і показав відеоролики, зняті підписниками. Для створення ролика співак попросив шанувальників поділитися фрагментами їхнього життя.

Так музикант вирішив підтримати своїх фанатів, які зараз покинули будинки через повномасштабне вторгнення РФ. Однак Дантес висловив надію на те, що скоро все зміниться і кожен зможе повернутися на батьківщину.

"Бути в Європі або де-небудь по світу добре, тільки коли ти турист. Жити, працювати і насолоджуватися життям краще в Україні. Моя пісня про те, що всіх нас ненадовго порозкидало по світу. Ми поїхали поділитися своєю культурою з Європою, щось візьмемо від них. Але обов'язково повернемося додому", - прокоментував виконавець.

Відео дня

Цікаво, що в кадрі також з'явилася Даша Кацуріна - ресторатор, з якою Вова нещодавно офіційно підтвердив стосунки.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва відреагувала на роман Дантеса і Кацуріної.

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