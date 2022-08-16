Положинський розповів, що окупанти "валили по ньому цілеспрямовано".

Український музикант Сашко Положинський, який з початку війни перебуває в лавах ЗСУ, розповів, як одного разу рятувався від обстрілів і витягував з-під ворожих куль своїх товаришів.

На своїй сторінці в Facebook він написав, що потрапив в оточення окупантів, які поставили собі за мету вбити його і його товаришів по службі.

"На цей раз по мені валили цілеспрямовано. З різних видів важкого озброєння. Цілодобово. З перервами, звичайно, іноді - з досить тривалими, але прилетіти могло в будь–який момент дня і ночі", - написав Положинський.

Він додав, що ворожі кулі таки прилітали. Деякі його товариші по службі були серйозно поранені.

"І прилітало. Багато. Один раз так, що довелося потім смертельно зранені тіла двох моїх нових друзів вантажити в евакуаційне авто. Жахливий досвід. Але він мене не вивів з рівноваги. І ні за мить мого перебування на фронті мені не соромно. Як і за кожного з тих, хто був там разом зі мною", – додав воїн.

Нагадаємо, раніше Олександр Положинський розповів, що на фронті згоріла бойова машина з усіма речами. У нього залишилися тільки ті речі, які були на ньому.

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