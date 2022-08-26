Дана музична робота була створена в рамках проекту виконавця "Твої вірші, мої ноти".

26 серпня Артем Пивоваров і Оля Полякова випустили спільну пісню "Тішся". Ця робота стала частиною культурного проекту Артема "Твої вірші, мої ноти". Так, згідно із задумом проекту, він з відомими українськими виконавцями співає пісні, де музику пише сам, а слова бере з творчості відомих письменників. Наприклад, в основу "Тішся" покладено вірш Лесі Українки.

Раніше у Артема Пивоварова вже був дует з Надею Дорофєєвою і Златою Огневич. Його спільна композиція з Огневич отримала назву "До весни", а з Дорофєєвою - "Думи".

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"Леся Українка зробила великий внесок у розвиток культури, сприяла формуванню важливих ментальних рис українців. Тому я не міг оминути увагою цю видатну постать у проекті "Твої вірші, мої ноти". Її творчість несе в собі національну ідею, зокрема, нагадує про цінність волі і сили духу. Зараз ми транслюємо цю ідею на весь світ. Як би важко не було, не припиняємо мріяти, не обмежуючи політ своїх думок. І цю внутрішню свободу ми повинні зберегти і передати наступним поколінням", - прокоментував своє нове творіння пивоварів.

Полякова додала, що даною піснею вона звертається і до дітей, і до дорослих з нагадуванням не забувати радіти кожній миті.

Нагадаємо, Джамала довела до сліз піснею про кінець війни.

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