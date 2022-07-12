Наразі невідома ні назва пісні, ні дата її презентації. Проте фани вже в очікуванні.

Відома українська співачка Оля Полякова готує дуетну композицією з Артемом Пивоваровим. Вона назвала це "крутою колабою".

Про це артистка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1", відповідаючи на запитання ведучого Єгора Гордєєва.

"Ой, буде така крута колаба, я навіть вже пісню слухала. Це буде дуже класний, дуже потужний молодий співак", - заінтригувала спочатку Полякова.

А потім підтвердила здогадки ведучих й сказала, що так, справді, це буде Артем Пивоваров.

"Він дуже потужний, круту музику зробив, трек буде класним. Я більше не буду нічого казати, самі все почуєте. Завтра ми знімаємо кліп", - додала Оля.

При цьому виконавиця не розповіла, коли шанувальникам очікувати на вихід пісні.

Раніше мегапопулярний український співак Артем Пивоваров презентував нову пісню "Ой, на горі". Композиція вийшла в рамках проекту артиста "Твої вірші, мої ноти", де він за основу бере вірші українських поетів та створює на них пісні.

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