Поки у Європі та в Україні вітають Kalush Orchestra, у Росії не задоволені результатами Євробачення 2022.

Європейські та українські політики привітали Україну з перемогою на Євробаченні 2022.

Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що перемога України - це "яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу".

Також він додав, що пишається виступом представника Британії Sam Ryder: "Він блискуче представляв Велику Британію сьогодні ввечері".

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітаючи Kalush Orchestra та Україну з перемогою зазначила, що вони підкорили серця.

"Ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу в усьому світі. ЄС з вами", - написала фон дер Ляєн.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель також привітав Kalush Orchestra та Україну з перемогою. "Хай живе музика! Хай живе Європа! Слава Україні", - написав він.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у своєму привітанні побажав, щоб "наступного року Євробачення проходило у Києві у вільній та соборній Україні".

"Нехай це буде лише одна перемога з багатьох цього року. Любов завжди перемагає, щоправда завжди перемагає. З вами Європа, з вами наші серця", - написав президент Литви Гітанас Науседа.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що європейці з нетерпінням чекають на Євробачення наступного року в Україні.

Британська письменниця, автор книг про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг була небагатослівною:

Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук подякував Kalush Orchestra за цю важливу перемогу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що завдяки українському гурту Kalush Orchestra "рідне слово почули в усьому світі".

"Вітаємо вас, хлопці, з усією країною! Сьогоднішня перемога важлива для українців, адже кожен такий успіх надихає і дає нам віру в ще одну перемогу, яку ми обов'язково скоро здобудемо. Слава Україні", - написав Шмигаль.

Вітання з перемогою залишив і голова Офісу президента Андрій Єрмак. "Дякуємо за перемогу на Євробаченні. Все буде Україна", - наголосив він в Telegram.

Міністр культури Україна Олександр Ткаченко заявив, що це одна з перших перемог, а найбільша чекає на Україну попереду.

"Kalush Orchestra, ви круті! Сміливість - це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ! Запрошуємо на Євробачення-2023 в Україну", - зазначив Ткаченко.

А ось у Росії не задоволені результатами Євробачення 2022.

Зокрема, віце-спикер Держдуми Борис Чернишов розкритикував перемогу України. "На Євробаченні перемогла політика, боти і накрутка. Україна - новий BLM", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, цього року на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення 2022 перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra.

Ще в першому півфіналі конкурсу представники нашої країни підірвали сцену, і змусили весь зал аплодувати стоячи.

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