"Рідне слово почули в усьому світі", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.

"Рідне слово почули в усьому світі. Український гурт Kalush Orchestra переміг у пісенному конкурсі Євробачення в Турині! Вітаємо вас, хлопці, з усією країною! Сьогоднішня перемога важлива для українців, адже кожен такий успіх надихає і дає нам віру в ще одну перемогу, яку ми обов'язково скоро здобудемо. Слава Україні", - написав Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше на перемогу групи Kalush Orchestra відреагував і президент України Володимир Зеленський.

"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Третій раз у своїй історії. І вірю - не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного разу учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований", - підкреслив Зеленський.

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