Даною радісною подією артисти поділилися в Instagram.

Українська група Kalush Orchestra, яка здобула перемогу на Євробаченні 2022, отримавши рекордну кількість балів, відправляється в тур по Північній Америці.

Музиканти планують відвідати Сіетл, Сан-Франциско, Денвер, Лос-Анджелес, Даллас, Х'юстон, Філадельфію і Нью-Йорк. Про це повідомляється в їх офіційному Instagram-блозі.

Гастролі заплановані на осінь 2022 року. Крім того, артисти в листопаді виступлять у Вашингтоні, Майамі і Чикаго, пізніше - в Монреал і Торонто.

Зазначимо, нещодавно український гурт виступив на сцені найбільшого музичного фестивалю Гластонбері.

Там вони заспівали 13 пісень, 12 з яких були написані протягом 10 днів. Фінальною стала легендарна "Stefania", яка розповідає про образ української матері.

Нагадаємо, Jerry Heil і alyona alyona купили дрон за гроші, зібрані на концерті у Варшаві.

Також УНІАН писав, що Kalush Orchestra і представник Великобританії на Євробаченні Сем Райдер готують спільний трек.

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