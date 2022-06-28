Плани щодо запису колаборації підтвердив фронтмен українського гурту Олег Псюк.

У 2022 році на Євробаченні перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra. Друге місце зайняв британець Сем Райдер. Артисти вирішили записати спільну композицію. Дану інформацію Олег Псюк підтвердив у коментарі виданню Metro.

"Ми вже обговорили це з ним, і плануємо випустити наш музичний твір найближчим часом. Ми дуже хочемо, щоб всі його почули", - сказав учасник групи Kalush Orchestra.

Деталей Псюк поки не розкриває, хоче зберегти інтригу.

"Це секрет, але не забудьте підписатися на офіційний Instagram Kalush, там ви все дізнаєтеся", - коротко додав Олег.

Сам Сем Райдер був не більш багатослівним.

"Так, можливо ми випустимо щось разом, ми обговорюємо це", - повідомив артист своїм єврофанатам.

Виступ Сема Райдера на Євробаченні 2022:

Нагадаємо, група Kalush Orchestra виступила на всесвітньо відомому фестивалі Гластонбері. Артисти зі сцени подякували Борису Джонсону за підтримку.

Також УНІАН писав, що Євробачення-2023 відбудеться не в Україні. У Європейській мовній спілці заявили, що планування конкурсу необхідно розпочати вже зараз, а на території України немає безпечних умов для учасників і глядачів.

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