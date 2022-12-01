Музикант виконав зворушливу композицію "Додому на Різдво". Оскільки Різдво у нього асоціюється саме з домашнім затишком, то і кліп знімали в рідному місті співака - Івано-Франківську.

Український співак Сергій Лазановський, який здобув широку впізнаваність після перемоги в шоу "Голос країни", порадував слухачів зворушливою музичною новинкою. 1 грудня він випустив пісню "Додому на Різдво". Також було оприлюднено кліп, символічно знятий у рідному місті Сергія, - Івано-Франківську.

Ось як сам артист прокоментував свою роботу:

"Для мене Різдво - це виключно сімейне свято, коли їдеш додому до рідних, щоб провести ці святкові дні разом з ними. Однак цього року, як би це не страшно звучало, більшість людей не зможуть бути на це свято зі своїми рідними. Ця страшна війна забрала у десятки тисяч людей їхні затишні будинки, а сотні дітей втратили батьків і більше не відчують родинного тепла. Зараз пісня "Додому на Різдво" отримала взагалі інші сенси. Ми переможемо і всі знову зможуть радісно святкувати Різдво, кожну секунду не забуваючи про тих, завдяки кому ми його святкуємо".

Пісню "Додому на Різдво" Сергій Лазановський написав разом з продюсером Іриною Батюк і фронтменом групи GREENJOLLY і саундпродюсером Романом Калином. Відомо, що композиція була написана ще рік тому, але випустити її зважилися тільки зараз.

У кліпі артист показав зворушливу історію сім'ї, де чоловік, захищаючи країну, приїжджає додому на свято, щоб зробити сюрприз своїм рідним. Також в кінці відео в кадрі з'являються батьки Лазановського.

"Це перша відеоробота, в якій я показав своїх батьків. Для мене це дуже знаково і важливо. Зйомки далися їм нелегко, оскільки у них не було такого досвіду. Однак батьки погодилися взяти участь у кліпі і мені було цікаво спостерігати за тим, як вони поводяться на камеру", - поділився музикант.

Нагадаємо, нова пісня переможця "Голосу країни-11" Лазановского б'є рекорди.

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