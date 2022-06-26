Музикант представив композицію в колаборації з акордеоністом-віртуозом DIRESH.

Сергій Лазановський, який здобув перемогу в одинадцятому сезоні "Голосу країни", випустив нову пісню. Трек, написаний за мотивами народної пісні "Гей соколи", настільки "зайшов" слухачам, що за кілька днів зібрав мільйони переглядів в соціальних мережах.

Артист каже - вірив, що його творчість знайде свого слухача, однак на такий колосальний успіх не сподівався. Пісня створена в колаборації з акордеоністом-віртуозом DIRESH.

"Я побачив у Тікток, як DIRESH грає на акордеоні пісню "Гей Соколи". І тоді зрозумів, що дуже хочу створити якусь оптимістичну композицію, слова якої відображали б те, що у нас зараз відбувається і що болить. Написав йому в особисті повідомлення, він відразу погодився і за кілька днів записав акордеон з музикою і надіслав мені.

Пісня вийшла дуже вайбова і націлена на перемогу, геть усіх орків з України. Ми були несподівано вражені такою реакцією українців, кількість переглядів вже за перші дні просто зашкалювала. Звичайно, дуже раді, що нас почули мільйони, це надихає на створення класного українського музичного продукту", - прокоментував свій новий хіт Лазановський.

Нагадаємо, група Kalush Orchestra виступила на всесвітньо відомому фестивалі Гластонбері.

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