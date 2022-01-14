Над кліпом "Won’t Stand Down" працювала українська команда.

Відомий британський рок-гурт Muse випустив кліп "Won't Stand Down", знятий українською командою з українськими акторами.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі гурту.

"Won't Stand Down" - перший сингл з майбутнього дев'ятого студійного альбому Muse, який поки не має назви. Це перша їхня музична робота за останні три роки - восьмий альбом гурту "Simulation Theory" вийшов у листопаді 2018 року.

Нова робота ознаменувала повернення до важчого звучання гурту, знайомого з його ранніх робіт.

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За задумом кліпу, головна героїня переживає катарсис і перетворюється на божество. Її роль виконала українська акторка Наталія Зозуля. В кліпі вона з'являється в масці з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі.

За знімальні процеси відповідала українська команда, продакшном займався проєкт Production Shelter. Самі зйомки відбувалися в Києві минулого місяця.

Режисером кліпу став Джаред Хоган. Він подякував українським митцям за те, що вони "добре піклувалися і дали змогу почувати в Києві, як вдома". В соцмережах Muse поділився обкладинкою своєї нової відеороботи.

А режисер виклав бекстейдж-кадри.

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