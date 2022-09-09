У кадр потрапили і інші міста, які артистка відвідувала в рамках гастрольних турів до повномасштабного вторгнення РФ.

9 вересня українська співачка Оля Полякова представила пісню "Все ,уде добре, Оля". Головний посил нової композиції - показати шанувальникам, що все неодмінно буде добре, і війна закінчиться на нашу користь. У кліпі, опублікованому на YouTube-каналі, зірка показала архівні кадри, зняті під час гастролей до повномасштабного вторгнення РФ. Також співачка показала, як змінилося її життя і життя мільйонів українців після 24 лютого.

Відомо, що музику і слова до нового релізу створила автор знаменитої "Королеви ночі" - Ольга Бажана. Зараз вона ж пише новий альбом для української суперзірки.

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"Ця війна - найстрашніше, що могло статися з людством, ми всі переживаємо жахливі втрати, але я досі вчу себе вірити. Навіть коли немає сил, немає натхнення і здається, що це кінець. Я записувала цю пісню крізь сльози, тому що в ці часи я кожен день хочу чути, що все буде добре. І я дійсно в це вірю. Вірю в перемогу, в ЗСУ, в наше щасливе і незалежне майбутнє", - розповіла Оля Полякова.

Нагадаємо, дочка Олі Полякової відмовилася від навчання за кордоном заради хлопця.

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