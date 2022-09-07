Про це юна Маша повідомила в жартівливій формі через свій TikTok-профіль.

Старша дочка української співачки Олі Полякової Марія відмовилася від навчання за кордоном. Про це вона повідомила у відео на своїй сторінці в TikTok. Причина - коханий дівчини. Подробиць вона не розкрила, але вже нарвалася на неоднозначні коментарі підписників.

Так, у себе в профілі 17-річна дівчина опублікувала відео з підписом: "Я відмовилася від навчання за кордоном заради хлопця" під ритмічну музику.

Раніше її зіркова мама Оля Полякова розповіла, що Марія вступила до музичного університету в Лондоні. Про коханого дівчинки відомо те, що його звуть Денис і він з України.

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"У підсумку це буде найбільшою помилкою", "Я теж так зробила!", "О! Моя дочка також відмовилася їхати вчитися закордон, тому що любоффффф", "Таких потрібно цінувати", - висловилися підписники.

Нагадаємо, нещодавно 17-річна дочка Олі Полякової Маша перейшла на українську мову і написала пісню.

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