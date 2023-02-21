Музиканту було 50 років.

Помер один з засновників і лідер гурту "Мертвий Півень" Любомир Футорський.

Про смерть музиканта у соцмережі написав лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай. "Найкращі пісні "Мертвого Півня" написав Любко Футор. Любомир Футорський. Світла Пам‘ять і Царство Небесне... Шок і сум...", - написав Чубай.

Рокеру було 50 років. Причина його смерті в даний час не повідомляється.

"Цей день продовжує бути жахливим на втрати - перестало битися серце Любомира Футорського. Твій голос в цьому "Поцілунку" назавжди залишиться з нами. Спочивай в Бозі, братику Вдалого тобі переходу", - прокоментувала директор Музею історії міста Києва Діана Попова.

Нагадаємо, восени 2021 року помер один із засновників гурту "Мертвий півень" Михайло Барбара.

Хто такий Любомир Футорський

Любомир Футорський народився 16 листопада 1972 року у Львові. Навчався на фізичному факультеті Львівського держуніверситету ім. І.Франка. Саме тоді у 1989 році й було створено гурт "Мертвий Півень".

Гурт "Мертвий півень"

Колектив став одним із найпопулярніших рок-колективів 1990-х. Серед найвідоміших пісень гурту: "Ми помрем не в Парижі", "Холодно" та "Я помру від застуди". У 1990-х гурт активно гастролював по Україні та за кордоном.

Після стоврення гурт переміг на фестивалях "Вивих" у Львові 1990 року, де виступив уперше, та "Червона Рута" у Запоріжжі 1991 року, а також записав свій перший альбом "ЕТО" (1991).

Існування "Мертвий півень" припинив у 2011 році. За 20 років існування гурту через нього пройшло близько 20 музикантів.

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