Англійський музикант-клавішник, один із засновників групи Depeche Mode Енді Флетчер помер у віці 60 років.

Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.

"Ми вражені й повні безмірної печалі у зв'язку з передчасною кончиною нашого дорогого друга, члена сім'ї та колеги по групі Енді Флетчера. У Флетча було золоте серце, і він завжди був поруч, коли вам була потрібна підтримка, дружня бесіда, весела компанія або холодна пінта пива. Наші серця з його сім'єю, і ми просимо вас пам'ятати про них і поважати їх приватне життя в цей важкий час", - йдеться в заяві групи.

Флетчер в кінці 70-х років організував зі шкільним знайомим Вінсом Кларком музичну групу No Romance in China. У ній він грав на бас-гітарі. У 80-х після знайомства з Мартіном Гором вони з Кларком перетворилися на нову групу Composition of Sound. Через час до неї приєднався Девід Гаан, а група стала називатися Depeche Mode.

