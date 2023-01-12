Британський гітарист Джефф Бек помер у віці 78 років.

Відомий британський гітарист Джефф Бек помер на 79 році життя від бактеріального менінгіту. Музикант боровся з хворобою, але, на жаль, безуспішно.

"Від імені сім'ї з найглибшою скорботою ми повідомляємо про смерть Джеффа Бека. Несподівано захворівши на бактеріальний менінгіт, він мирно помер, це сталося 10 січня", - йдеться на його сторінці в Twitter.

Варто відзначити, що світ музики втратив велику людину. Творчість Бека справила величезний вплив на такі стилі рок-музики як блюз-рок, хард-рок, фьюжн та інші.

Час від часу, різко змінюючи напрямок своєї музичної діяльності, Бек щоразу досягав вершин на новому музичному просторі. Також він є семиразовим володарем престижної премії "Греммі".

Крім того, Джеффа неодноразово включали до списків найкращих гітаристів усіх часів.

Творчість Джеффа Бека

На початку своєї кар'єри грав у рок-групі The Yardbirds, потім в 1967 році організував власний колектив The Jeff Beck Group. Майже одразу ж після розпаду цієї групи 24 липня 1972 Бек створив нову - Beck, Bogert & Appice.

У 1990 році Джефф взяв участь у записі першого сольного альбому Джона Бон Джові, що є саундтреком до фільму "The Young Guns II".

Багато альбомів, які випустив Бек, стали справжнім проривом в музичному світі. Вони займали лідерські позиції в найпопулярніших чартах.

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