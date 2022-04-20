Композиція, що отримала назву "Боже, яке кончене", присвячена росіянам.

Український репер і учасник групи MOZGI Олексій Завгородній (POSITIFF) випустив перший сольний трек. Музична робота присвячена окупантам, і тим, хто підтримує війну в Україні.

Композиція була опублікована на різних музичних платформах, в тому числі і на відеохостингу YouTube.

"Так склалося, що першим офіційним сольним треком POSITIFF буде саме ця пісня для підняття моральної сили, зміцнення нашого незламного духу і деморалізації ворога. Всім кінченим присвячується!",- прокоментував Позитив прем'єру.

У пісні артист нагадав про те, що від РФ відвернувся весь світ, пішли великі бренди, закрили соціальну мережу Instagram. Крім того, музикант вставив туди закадровий голос російських блогерів, які в істериці скаржаться на санкції.

Нагадаємо, "краш" українок Скічко поскаржився на розлуку з вагітною дружиною.

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