Єлизавета Юрушева разом з дітьми поїхала за кордон.

Радник голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко розповів, що останній раз бачився з дружиною Єлизаветою Юрушевою ще в перший день війни.

У програмі "Зірковий шлях" Скічко розповів, що через вторгнення Росії в Україну його дружина разом з дітьми була змушена виїхати за кордон, а він залишився в Черкасах.

Крім того, зараз Єлизавета знаходиться на дев'ятому місяці вагітності. Подружжя важко переживають розлуку і війну в Україні.

"Це останній, дев'ятий, місяць фактично, вона може зараз народити в будь-який момент. Це складніше в кілька разів, але я вдячний дружині, що вона з розумінням ставиться до цієї ситуації, наскільки можливо. Іноді це складно дається, ми це переживаємо разом", - сказав Скічко.

Відзначимо, Олександр Скічко і Єлизавета Юрушева одружилися в 2017 році. Вони виховують двох дітей - сина Єлизавети від першого шлюбу і спільну дочку Наталію. Зараз подружжя чекає на ще одну дитину.

Нагадаємо, з ким одружені головні "краші" всіх українок.

Вас також можуть зацікавити новини: