Співак, як зазначили фанати, розкрився як чуттєвий та дуже глибокий артист.

Співак Володимир Дантес запрем'єрив новий альбом "Кити". Артист також представив щемливий кліп до однойменної пісні, у якій заспівав про та дитячі спогади.

"Кити" - підсвідомо дуже особиста пісня про внутрішній стан, дитинство в Криму із сім‘єю, про батька, про все, що уламками пам’яті живе всередині. Вода символізує життя, а кити — як алегорія того вічного, на чому тримається світ", - розповів Дантес про новий трек.

У кліпі показано архівні кадри з дитинства артиста. Він пригадав, як відпочивав у Криму з батьками. Нещодавно Дантес писав, що він віддав би усе, аби знову їхати на море плацкартом та проводити час с батьками. Відомо, що тато артиста раптово помер. Тоді Дантесу було 22 роки.

У пісні артист використав фразу "в голові судома", ці слова він додав до треку не просто так. Батько Дантеса помер внаслідок інсульту. Втрата рідної людини стала для співака дуже важким випробовуванням.

Дантес - "Кити" (кліп)

Окрім "Китів", до альбому увійшли й інші нові пісні Дантеса. Він представив треки "Бути з тобою", "Ми не один народ", "Колискова", "Я виховую дітей", "Саша", а також вже представлені раніше хіті "Оля" та "Чуєш", а ще перекладену версію пісні "Сумні танці"

У коментарях під новим кліпом артиста вже з'явилося чимало схвальних коментарів. Дантес вразив фанів. Користувачі пишуть, що співак розкрився з іншої сторони. Також коментатори зазначають:

"Це так круто, що не вистачає слів… І чомусь зʼявляються сльози. Дякую за це!"

"Це прямо дуже крута робота! Ти такий в цьому кліпі органічний!"

"Дуже круто... Аж дух перехоплює... І текст змістовий, і музика не може залишити без почуттів кожного, хто слухає. Я не була в Криму жодного разу, тому тільки можу собі уявити, як відгукується пісня у серцях тих, хто там жив чи просто коли-небудь був".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про ще одну прем'єру. Спільний трек вперше представили Барських та Дорофєєва.

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