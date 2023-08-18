Прем'єра кліпу відбулася 18 серпня.

Артисти Надя Дорофєєва і Макс Барських випустили спільну пісню, яка отримала назву "Ритми". Такої колаборації від них ніхто не очікував, тому їм вдалося вразити своїх шанувальників.

"Ритми" - пісня про флешбеки з минулого, про друзів, смуток, біль, сльози та лють, що перетворюються у відчайдушній танок, про те, що втрачено, але не забуте.

Макс Барських розповів, що їм знадобився лише тиждень, аби реалізувати ідею та хняти кліп. Така шалена швидкість, за його словами, можлива лише за умови абсолютного єднання.

"Цю роботу ми з Надею присвячуємо усім друзям, усім українцям, що зараз не з нами. Півтора року ми не збираємося компаніями, півтора року ми не чуємо сміх та звуки радощів наших близьких. Ми поставили на паузу все те, що так щиро і незабутньо гріло наші серця. Наше нове відео про емоційні гойдалки, де музика стає спасінням і енергетичним сплеском" - коментує премʼєру співак.

Дорофєєва, в свою чергу, подякувала Барських за ідею заспівати разом. Вона сказала, що не розуміє, чому досі у них не було дуету, якщо в них таке неймовірне музичне розуміння одне одного й теплі дружні стосунки.

"Такого творчого заряду й щастя я вже давно не отримувала – дякую за це Алану і всій команді. Так цінно зараз мати можливість створювати музику в рідній країні та дарувати її людям – якісну, сучасну, стильну, українську. Ми вклали сюди свою душу – сподіваюсь, що всі це відчують, і ця робота знайде відгук у серцях", - додала Додо.

Нагадаємо, раніше Тарабарова довела до сліз піснею про полонених.

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