Відомий американський продюсер та музикант Тоні Вісконті відвідав концерт українського співака Святослава Вакарчука та його гурту "Океан Ельзи". Виступ його приємно вразив.
На своїй сторінці у Facebook Вісконті поділився враженнями від концерту. Продюсер Девіда Боуї визнав, що йому дуже сподобалася музика. За словами продюсера, пісні гурту унікальні.
"Який дивовижний гурт, а також яка у них душевна музика...Вокаліст, Святослав Вакарчук, красномовний і теплий... Зрозуміло, що я великий фанат цієї групи", - написав Вісконті та показав фото з виступу українського гурту.
Також він розповів, що спілкувався з Вакарчуком. Продюсер та співак говорили перед концертом. Тоді Вакарчук визнав, що нині він виступає перед невеликими аудиторіями, хоча раніше збирав величезні стадіони. Нині ж співак дає концерти, зокрема, для 1 500 слухачів.
Нагадаємо, нещодавно гурт "Океан Ельзи" дав концерт у Лондоні. Захід був присвячений захисникам України, потужний виступ вразив глядачів.
Хто такий Тоні Вісконті
Американському музичному продюсеру та музиканту вже 74 років. Тоні Вісконті вважається найвпливовішим продюсером епоху глем-року. Артист працював з відомими музикантами та гуртами.
З 1969 до 2016 років Вісконті був продюсером Девіда Боуї. Окрім цього, він часто виконував бас-партії для пісень легендарного співака. Відомо, що свою відому пісню Heroes Боуї написав після того, як побачив Вісконті з бек-вокалісткою. Вони обіймалися біля вікна, проте цю історію тримали у таємниці до 2000 року, адже на той момент продюсер був одружений на іншій жінці.