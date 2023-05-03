Він захопився піснями гурту "Океан Ельзи".

Відомий американський продюсер та музикант Тоні Вісконті відвідав концерт українського співака Святослава Вакарчука та його гурту "Океан Ельзи". Виступ його приємно вразив.

На своїй сторінці у Facebook Вісконті поділився враженнями від концерту. Продюсер Девіда Боуї визнав, що йому дуже сподобалася музика. За словами продюсера, пісні гурту унікальні.

"Який дивовижний гурт, а також яка у них душевна музика...Вокаліст, Святослав Вакарчук, красномовний і теплий... Зрозуміло, що я великий фанат цієї групи", - написав Вісконті та показав фото з виступу українського гурту.

Відео дня

Також він розповів, що спілкувався з Вакарчуком. Продюсер та співак говорили перед концертом. Тоді Вакарчук визнав, що нині він виступає перед невеликими аудиторіями, хоча раніше збирав величезні стадіони. Нині ж співак дає концерти, зокрема, для 1 500 слухачів.

Нагадаємо, нещодавно гурт "Океан Ельзи" дав концерт у Лондоні. Захід був присвячений захисникам України, потужний виступ вразив глядачів.

Хто такий Тоні Вісконті

Американському музичному продюсеру та музиканту вже 74 років. Тоні Вісконті вважається найвпливовішим продюсером епоху глем-року. Артист працював з відомими музикантами та гуртами.

З 1969 до 2016 років Вісконті був продюсером Девіда Боуї. Окрім цього, він часто виконував бас-партії для пісень легендарного співака. Відомо, що свою відому пісню Heroes Боуї написав після того, як побачив Вісконті з бек-вокалісткою. Вони обіймалися біля вікна, проте цю історію тримали у таємниці до 2000 року, адже на той момент продюсер був одружений на іншій жінці.

Вас також можуть зацікавити новини: