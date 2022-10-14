Учасники групи знайшли пісню, коли займалися перевипуском альбому.

Легендарний гурт Queen випустив пісню, записану ще 34 роки тому. Трек Face It Alone був записаний ще з Фредді Мерк'юрі, коли він був солістом групи.

Відомо, що ця пісня повинна була увійти в альбом The Miracle, але так і не потрапила туди, після чого про неї і зовсім забули.

"Я щасливий, що нашій команді вдалося знайти цей трек", - сказав гітарист Брайан Мей.

За останні вісім років не було жодного треку, який група випустила б з голосом покійного Мерк'юрі. Тому пісня Face It Alone, яку вони відшукали через 34 роки після запису, стала грандіозною подією для інших учасників бенду.

"Після всіх цих років, круто чути, як ми всі вчотирьох... працюємо в студії над чудовою ідеєю пісні, яка так і не була завершена... досі", - додав Брайан.

Нагадаємо, мережу розриває новий хіт Трінчер і Positiff "Який ти козак". Прем'єра пісні відбулася 14 жовтня.

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