Російський опозиціонер Гребенщиков активно підтримує нашу країну, тому приєднався до цієї роботи.

Відомий український співак Сергій Бабкін записав пісню з російським музикантом і опозиціонером Борисом Гребенщиковим. Також співавторами роботи виступили британський продюсер Дейв Стюарт і американська співачка Стіві Нікс. Кліп був опублікований на YouTube.

Відомо, що пісня "Face to Face" несе ще й благодійну місію - зароблені гроші творці перерахують на платформу UNITED24 для допомоги українцям і армії.

"Для мене велика честь бути частиною цієї композиції і записуватися зі справжніми легендами. Я також безмежно вдячний їм і всій світовій музичній спільноті за підтримку України в ці важкі часи. Вже більше півроку український народ і українська земля відчуває неймовірний біль через війну, яку розв'язала Росія. Мені хотілося б, щоб ця пісня не тільки висловлювала цей біль, але і дарувала надію, нагадувала, що так буде не завжди. Це не просто війна, це боротьба добра зі злом, світлом і темрявою. І світло обов'язково переможе, ми вже бачимо цю перемогу на горизонті", - прокоментував Сергій Бабкін свою нову роботу.

У захваті від співпраці і Стіві Нікс. Вона вдячна Сергію Бабкіну за спільну роботу, і рада долучитися до допомоги Україні.

"З того дня, коли почалася війна, Україна і її народ в моєму серці. Для мене велика честь – заспівати цю пісню... Я сподіваюся, вона нагадає людям про потребу і далі підтримувати Україну. Під час своїх концертів я нагадую людям – війна не закінчилася", - зазначила знаменитість.

Нагадаємо, названо зірок, які після 24 лютого переклали свої російськомовні хіти на українську мову. Серед них - Оля Полякова, Надя Дорофєєва, група Quest Pistols.

Також УНІАН писав, що співак CHEEV пояснив феномен пісні "Гарно так".

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